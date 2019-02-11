Mekke yerine Moskova'ya giden Taliban'a

ABD Afganistan Uzlaşma Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Pazar günü Afganistan, Pakistan ve Katar müzakerelerini içeren bir gezi için Washington'dan ayrıldı. Halilzad'ın, Taliban ile yaptığı görüşmeler konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere Belçika, Almanya, Türkiye, Katar, Afganistan ve Pakistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Yine Pazar günü Afganistan Devlet Başkanı Ashraf Ghani (Eşref Gani), Taliban'ın şu ana kadar Katar'da Doha'da yapılan barış görüşmelerini sürdürmek için Kabil, Kandahar veya Nangarhar'da bir ofis açabileceğini söyledi.

Ancak bir Taliban sözcüsü daha sonra gazetecilere, 2013'ten beri bir ofisi bulunan Doha'da kalmayı tercih edeceklerini ve bu karakolun uluslararası tanınmasını sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Halilzad'ın beraberindeki heyetle 10-28 Şubat arasında Belçika, Almanya, Türkiye, Katar, Afganistan ve Pakistan'da temaslarda bulunacağı belirtildi.

Molla Birader'in serbest bırakılması ve Pakistan

ABD elçisi, Washington'daki bir düşünce kuruluşunda Cuma günü yaptığı açıklamada, Pakistan'ın barış görüşmelerinin kolaylaştırılmasında olumlu bir rol oynadığını ve ayrıca Taliban'ın lideri Mullah Baradar (Molla Abdulkadir Birader)'ın talebi üzerine Pakistan tarafından serbest bırakıldığını söyledi. ABD yönetiminin Pakistan'ın rolünü tanıdığını ve bu “önemli ülke” ile daha iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi.

Pazar günü doğu Afgan eyaleti Nangarhar’ı ziyareti sırasında Başkan Gani, Taliban’a Afganistan’da bir ofis teklif ettiğini, çünkü Afganistan topraklarında barış görüşmelerinin yapılmasını istediğini söyledi. Afganistan cumhurbaşkanı Taliban'ı meşgul etmek için şimdiden birkaç girişimde bulundu, ancak isyancılar hükümetiyle doğrudan görüşme yapmayı reddetmeye devam ediyor.

Mekke yerine neden Moskova'ya gittiler

Taliban'a daha önce barış görüşmelerini onaylamak için Mekke'de Afgan yetkililerle tanışma teklifinde bulunduğunu ancak bunun yerine Moskova'ya gittiklerini söyledi. “Ulus, Mekke'ye gitmediklerini ancak Moskova'ya gittiklerini ve nedenini bilmek istediklerini söylüyor” dedi.

Eşref Gani, Temmuz ayında yapılacak seçimlerde yeniden seçilmek istiyor ve bu barış görüşmeleri onun için çok önemli.

Moskova'da alınan kararlar

Afgan hükümeti geçen hafta düzenlenen Moskova görüşmelerinden uzak tutulsa da, Afganistan Yüksek Barış Konseyi'nden bir yetkili Moskova kararının bazı kısımlarının gündemine ekleneceğini söyledi.

Kararda bütün yabancı birliklerin geri çekilmesi, Doha müzakerelerine destek, Taliban üyelerini BM kara listesinden çıkarma, mahkumlarının serbest bırakılması ve Taliban'ın Katar ofisinin meşrulaştırılması talepleri yer alıyor.