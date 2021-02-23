Myanmarlı göçmenlerin iadesi askıya alındı

Malezya'ya kaçak yollarla gelen 1200 Myanmar uyruklu göçmeni iade etme kararı mahkeme emriyle geçici olarak durduruldu.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün başvurusunun yarın ele alınacağı, bu nedenle göçmenlerin sınır dışı edilmesi işleminin askıya alındığı belirtildi.

Malezya Göç İdaresi, ülkede geçerli oturum izni bulunmayan, vize süresi dolan ve turist vizesini farklı amaçlar için kullanan 1200 Myanmar vatandaşının 23 Şubat'ta, Myanmar donanmasının iş birliğinde ülkelerine iade edileceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları grupları, göçmenlerin arasında zor durumdaki kadın ve çocukların bulunabileceğine dikkati çekerek Malezya’ya bu karardan vazgeçme çağrısında bulunmuştu.

AA

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 11:52