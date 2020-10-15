Özbekistan İslami Hareket lideri Tahir Yoldaş'ın kızına dair yeni iddia

Özbekistan İslami Hareketi'nin eski lideri Tahir Yoldaş'ın kızının, Afganistan'da terörist gruplara liderlik ettiği iddia edildi.

Özbek asıllı Afgan General Abdul-Raşid Dostum Afganistan'ın Cevizcan eyaletinde yaptığı konuşmada, Özbekistan İslami Hareketi (IMU) eski lideri Tahir Yoldaş'ın kızının Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhşan eyaletinde terörist grupların başında olduğunu söyledi.

Bu, Afganistan'daki Radio Liberty muhabiri Alim Kuhkan tarafından açıklandı.

Dostum konuşmasında özellikle şunları söyledi: “Tahir Yoldash'ın kızı Mukarramakhon militan gruplara liderlik ediyor. Onlara patronluk taslayan 'efendileri' var. "



Abdul-Raşid Dostum, Türkiye, Hindistan ve Özbekistan'a yaptığı resmi olmayan ziyaretlerin ardından Kuzey Afganistan'a döndüğü gün bu açıklamayı yaptı.

Dostum'a göre Orta Asya ülkelerinden militanlar "bölge ülkelerini etkilemek" amacıyla Afganistan'a yerleşti.

Dostum açıklamasında, “Orta Asya ülkelerinden militanlar, bizi yok etmek ve Orta Asya ülkelerini etkilemek için Kuzey Afganistan'a yerleşti. Bunu herkes biliyor ”dedi.

Ancak, bu militanları tam olarak kimin koruduğunu belirtmedi.

Resmi Kabil hükümeti, Abdul-Raşid Dostum'un açıklaması hakkında henüz yorum yapmadı.

Tahir Yoldaş, Özbekistan İslami Hareketi'nin kurucusu ve lideridir. Kurduğu örgüt, kendisine dahil olduğu ve halen ABD Dışişleri Bakanlığı Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan El Kaide ile yakın çalıştı Özbekistan İslam Hareketi terör örgütünün eski lideri. Tahir Yoldash, Ağustos 2009'da bir Amerikan insansız hava aracı saldırısıyla öldürüldü.

ABD işgal güçlerinin en çok arananlar listesinde olan Tahir Yoldaş'ın başına 200 bin dolar ödül konulmuştu.

Tahir Yoldaş ile birlikte ÖİH'nin kurucularından olan Cuma Nemangani de 2001 yılında ABD savaş uçaklarının Mezar-ı Şerifi bombalaması sırasında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: CentralAsia