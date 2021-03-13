Pentagon'dan Afganistan açıklaması: Tehlikeli olur

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'dan Mayıs ayında tamamen çekilmelerinin son derece tehlikeli olacağını savundu.

Washington Post'ta yer alan habere göre; Pentagon'un üst düzey yetkilileri, ülkeden Mayıs ayında tamamen çekilmeye yönelik planı tehlikeli bulduklarını ifade etti. Habere göre ABD'nin Mayıs ayında ülkeden çekilmesi son derece "erken" olmakla beraber, bir iç savaş riskini barındırıyor.

Pentagon'un söz konusu çekilme gerçekleşirse ABD ve müttefiklerinin Afganistan'dan yeniden hedef alınabileceği ve ülkede insan hakları durumunun da kötüye gideceği görüşünde olduğu vurgulanıyor. Ayrıca Pentagon, ülkeden tamamen çıkmak ve tüm ekipmanları tahliye etmek için yeterli zamanın da olmadığını düşünüyor.

"Çekilmezlerse büyük bir savaş yaşanır"

ABD'de ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlayan yeni başkan Joe Biden'ın yönetimi, Afganistan'dan çekilmeye dair anlaşmayı gözden geçireceklerini ifade ediyordu.

Taliban, daha önce yaptığı açıklamalarda ABD'nin Doha Anlaşması'na uyması gerektiğini, anlaşmayı ihlal ederlerse sahada çatışmaların tehlikeli biçimde artacağını ve bunun sorumluluğunun ABD'de olduğunu belirtmişti.

Hareket, ABD'nin anlaşmaya uymayarak Mayıs 2021 tarihinde Afganistan'dan çekilmemesi halinde, büyük bir savaşın patlak vereceğini ifade etmişti. Açıklamalarda savaşın ABD'nin çıkarına olmadığı, Joe Biden yönetiminin duygusal biçimde hareket etmemesi gerektiği savunuluyordu.

Doha Anlaşması ve ABD'nin çekilme süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ülkedeki askerlerini çekmeye başladı.

2020 Haziran ayı ortasında ABD, Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600 civarına düşürdü.

Temmuz ortasında ise ABD, anlaşma kapsamında Hilmend, Uruzgan, Paktika ve Lağman vilayetlerinde bulunan toplam 5 büyük askeri üssü kapatmıştı.

15 Ocak tarihinde ABD Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e düşürdü.

Anlaşma imzalandığı dönemde ABD'nin ülkede yaklaşık 13 bin askeri bulunuyordu.

Anlaşmadaki hükümler

ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmada, ABD ülkeden 14 ay içerisinde çekileceğini taahhüt etmişti.

Bu kapsamda ABD'nin 2021 yılı Mayıs ayına kadar ülkeden çekilmesi gerekiyor.

Kaynak: Mepa News