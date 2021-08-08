Raşid Dostum, Afganistan'a döndü

Türkiye'de bulunan eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum, çatışmaların şiddetlendiği ülkesi Afganistan'a döndü.

Raşid Dostum, Kabil'de üst düzey yetkililerle ve kendi taraftarlarıyla bir araya gelerek kuzeydeki Cevzcan, Faryab, Kunduz ve Seripul gibi kentlerdeki durumu ele aldı.

Yakınları, Mareşal Dostum'un Kabil'de bir dönem yardımcılığını yaptığı Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmeyi beklediğini dile getirdi.

Görüşmede, 67 yaşındaki Dostum'un Cumhurbaşkanı Gani'den, kuzey vilayetlerindeki savaşa öncülük etmek için izin isteyeceği belirtiliyor.

Kuzey Afganistan'da güçlü bir halk desteğine sahip olan Dostum, 2001 yılında esir alınan 2 bin civarında Taliban militanının konteynırlarda boğularak öldürülmesi nedeniyle savaş suçu işlemekle suçlanıyor.

Son haftalarda yoğun saldırı altında olan Dostum'un kalesi konumundaki Şibirgan kentinin Taliban'ın eline geçmesi halinde, bunun hükümet için stratejik bir kayıp olacağı öngörülüyor.

Kabil yönetimi bu süreçte Sovyetler Birliği'ne karşı savaşan eski savaşçı isimleri, ordu birliklerine destek vermeleri çağrısında bulundu.

Bu bağlamda şahin isimlerden İsmail Han, kendi kalesi konumundaki Herat kentinde inisiyatifi ele alarak Taliban militanlarını püskürttü.

Dostum'un da Özbek ve Türkmen nüfusun yoğun yaşadığı Seripul, Tahar, Faybay, Kunduz, Semengan ve Hayratan gibi şehirlerde kendine bağlı güçlerle birlikte Taliban'a karşı çatışmaya gireceği düşünülüyor.

Dostum'dan siyasi liderlere çağrı: Kişisel çıkarlarınızı bir kenara bırakın

Başkent Kabil'de bir açıklama yapan Mareşal Dostum, Afgan siyasi liderleri, kişisel çıkarlarını bir kenara bırakmaya ve ülkenin savunması için birleşmeye çağırdı.

Ülkedeki mevcut krizin büyük bir komplo olduğunu öne süren Dostum, bu duruma karşı diğer siyasilerle yeni bir plan üzerinde çalışacaklarını ifade etti.

Dostum, "Bu küçük bir komplo değil. Küçük hamlelerle ortadan kaldıramayız. Tüm siyasi dostlarımız ve generallerle güçlü şekilde harekete geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Afgan halkından orduya tekbirli destek

Bu arada Afganistan'ın birçok kentinde sokağa çıkan halk, tekbirler getirerek ordu birliklerine destek veriyor.

Örgüte karşı direnişe hazırlanan siviller, 1979'da Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ettiğinde evlerinin çatılarına çıkarak tekbirler getirmiş ve 'halk direnişini' başlatmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşlar, Taliban'a karşı savaşan Afgan güvenlik güçlerine moral için kent merkezlerinde yürüyüşler düzenliyor.

Yürüyüşlere Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih başta olmak üzere çok sayıda siyasi lider de katılıyor.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu kentleri ele geçirdikten sonra sokağa çıkanlarla 'hesaplarının olacağı' tehdidinde bulundu.

Haziran ayında saldırılarını yoğunlaştıran Taliban örgütü, halihazırda çoğunluğu kırsal kesim olmak üzere ülkenin yüzde 40'a yakın bir kısmını kontrolü altında tutuyor.

Örgütün, ABD ve NATO güçlerinin tamamen çekileceği 31 Ağustos tarihinden itibaren daha kanlı bir savaş başlatması bekleniyor.