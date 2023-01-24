Raşid Dostum'un kızı İstanbul'da konferans düzenledi

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin muhalifleri Türkiye'de çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Son olarak, Abdurreşid Dostum'un kızı Rahila Dostum, İstanbul'da bir konferans düzenledi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 22 Ocak günü gerçekleştirilen konferansa "Afgan Kadınların Direnişini Destekleme Konferansı" adı verildi.

Konferansta konuşan Rahila Dostum, Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimini eleştirirken, "dünya Taliban'ın cahil yönetimini tanımamalı" ifadesini kullandı.

Abdurreşid Dostum Afganistan'da siyasi rakiplerine tecavüz ve toplu katliam başta olmak üzere çeşitli suçlarla anılıyordu.

Dostum, 2021 yılının Ağustos ayında Taliban ilerleyişine karşı tutunamayarak Türkiye'ye kaçmıştı.

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimine muhalif olan savaş ağaları geçtiğimiz yılın mayıs ayında da Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir araya gelmişti.

Söz konusu savaş ağaları Afganistan'da Taliban ilerleyişi karşısında tutunamamış ve Hindistan, Pakistan, Tacikistan, Türkiye gibi ülkelere sığınmışlardı.

Kaynak: Mepa News