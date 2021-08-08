Raşid Dostum'un ayağının altındaki zemin kayıyor

Afganistan 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak özellikle ülkede Özbek azınlığı temsilcisi olarak kendisini lanse etmeye çalışan Raşid Dostum’un geçmişi oldukça şaibeli. 1954 yılında dünyaya gelen Dostum, petrol rafinelerinde işçilik yaparak hayatını kazanmaya çalıştı. Komünist ideolojiye sahip olan dönemin Afganistan hükümeti işçilerden silahlı birlikler kurmak isteyince 1978 senesinde o da komünizmi benimsedi.

1979 senesinde mücahitlerin SSCB’ye karşı başlattığı direnişte SSCB saflarında uzun süre savaştı. SSCB’nin ülkesinde çekilmesinde sonra ise Dostum pragmatist bir siyaset belirledi. Bugüne kadar devam eden bu anlayışla Dostum hep popülizme oynadı. Bu esnada ise muhaliflerine karşı inanılmaz suçlar işledi.

ABD’nin Taliban’a karşı kara gücü olarak desteklediği Kuzey İttifakı’nın, Ahmed Şah Mesud’un ölümünden sonra neredeyse en önemli lideri haline gelen ismi olan Dostum, Taliban’ın elindeki bölgelerin tamamen alınması sürecinde önemli rol oynadı. Taliban esirlerine karşı işlediği savaş suçları ile yine gündem olan Dostum, Hamid Karzai döneminde de el üstünde tutuldu.

ABD tarafından desteklenen hükümet tarafından 2020 senesinde “Mareşal” unvanına layık görüldü. Dostum geçtiğimiz sene mareşal ilan edilince “Taliban’ı 6 ay içinde yeneceğini” iddia etmişti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen görüntüler ise Raşid Dostum için işlerin pek hesaplandığı gibi gitmediğini gösteriyor. Ülkenin kuzeyinde güçlü bağları olan Dostum’a yakın olduğu iddia edilen silahlı birlikler Taliban’a teslim oldu. Her geçen gün hem siyasi hem askeri olarak mevzi kazanan Taliban’ın eski rejimin kalıntılarından Raşid Dostum’a karşı elde ettiği kazanım Afganistan’ın geleceği hakkında önemli gelişmeler arasında gösterilebilir.

Kaynak: Haksöz Haber