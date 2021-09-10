Rusya, Taliban'ın davetine icabet etmeyecek

Kremlin, Taliban'ın Afganistan'da açıkladığı yeni hükûmetin yemin törenine katılmayacaklarını açıkladı.

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, yeni hükûmeti duyurmadan önce düzenlenecek törene, Türkiye ve Rusya'nın da dâhil olduğu çeşitli ülkeleri davet ettiklerini açıklamıştı.

Kremlin, Rusya'nın Taliban'ın yeni hükûmetinin törenine katılmayacağını duyurdu.

Ne olmuştu?

El Cezire Arapça servisinin haberine göre Taliban, yeni hükümetin tanıtım törenine Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve Katar'ı davet etmişti.

Törene davet edilen diğer ülkelerin katılım sağlayıp sağlamayacağı konusu henüz netlik kazanmış değil.