'Sınırın yanlış anlaşılması' nedeniyle çatışma çıktı

Afganistan ile İran sınır hattında dün şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Çatışmalar Afganistan'in güneybatı kesimindeki Nimruz ilinin Keng ilçesiyle, İran'ın sınır hattındaki Sistan-Belucistan ilinin Zabul şehristanı bölgesi arasındaki hatta meydana geldi.

Çatışmaların, bölgedeki tarım arazileri üzerindeki anlaşmazlıklar sonrası çıktığı ifade edildi.

Dün gün boyunca süren çatışmalarda topçu güçleri de kullanılırken, taraflar bölgeye takviye kuvvet gönderdi. Çatışmalar akşam saatlerinde sona erdi.

Taraflardan açıklamalar

Afganistan İslam Emirliği yöneticileri, sınır hattında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Zebihullah Mücahid tarafından yayınlanan açıklamada, iki ülkenin sınır birlikleri arasında çatışmaların yaşandığı doğrulanırken, durumun kontrol altına alındığı ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi için harekete geçildiği kaydedildi.

Çatışmalarla ilgili İran'ın resmi Tesnim Haber Ajansı'ndan yapılan açıklamada ise olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı ve sona erdiği, bölgede şu an bir sorun kalmadığı ifade edildi..

Tesnim Haber Ajansı İranlı çiftçilerin sınırı geçtiğini, Taliban güçlerinin de bunu İranlı güçlerce yapılan bir sınır ihlali zannettiğini belirterek hatanın İran tarafından geldiğini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de Afgan yetkililerle temasta olduklarını ve anlaşmazlığı çözdüklerini açıkladı.

İran ve Afganistan yaklaşık 900 kilometrelik bir sınıra sahip. Çatışmanın yaşandığı alan Afganistan'ın güneybatısındaki Nimruz iliyle İran'ın güneydoğusundaki Sünni çoğunluklu Sistan ve Belucistan eyaletlerinin kesişim noktasında.

İran, Taliban'ı Afganistan'ın yönetimi olarak tanımasa da iki rejim arasında diplomatik temaslar, iki ülke arasında ticaret ve ulaşım sürüyor.

Kaynak: Mepa News