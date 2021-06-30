Taliban 2 ilçeyi daha aldı

Samangan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Munir Rahimi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Samangan'ın Firuz Nahçir ilçesine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonucu güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden geri çekildiğini ifade eden Rahimi, ilçenin geri alınması için yakında operasyon başlatılacağını belirtti.

Öte yandan, Belh emniyet yetkilileri, militanların Belh'in Özbekistan sınırındaki Kelder ilçesinin kontrolünü sağladığını açıkladı.

Açıklamada, ilçedeki güvenlik güçlerinin Afganistan-Özbekistan arasındaki sınır kapısı Hayratan bölgesine geri çekildiği kaydedildi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise son 24 saat içerisinde 3 ilçenin kontrol altına alındığı iddia edildi.

Örgüt, 27 Haziran'da da yine Özbekistan sınırındaki Belh vilayetinin Şor Tepe ilçesini ele geçirmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Baglan vilayeti Emniyet Müdürü Sayed Eşref Sadat, vilayetin Host ilçesinin Taliban'dan geri alındığını kaydetti.

Sadat, çıkan çatışmalarda Taliban'ın ağır kayıp verdiğini vurguladı.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken saldırılar devam ediyor.

Taliban, 21 Haziran'da da ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü, 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda ise ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 45'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

Taliban ise ülkenin yüzde 80'ini kontrol ettiğini savunuyor.

Taliban 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan yaklaşık 60 ilçedeki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki mücadele sürüyor, 407 ilçenin 190 kadarında çatışmalar devam ediyor.

AA