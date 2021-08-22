Taliban 3 ilçede kontrolü kaybetti

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde 3 ilçenin kontrolü Taliban'dan eski yönetime bağlı güçler ve yerel gruplara geçti.

"Tolo News” kanalının yerel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yerel gruplar ile Taliban güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği belirtildi.

Çatışmalar sonucu başkent Kabil'in kuzeyindeki Bağlan vilayetine bağlı Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab ilçelerinin kontrolünün eski yönetime bağlı güçler ve yerel gruplara geçtiği bildirildi.

Üç ilçede ağırlıklı Tacikler olmak üzere yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor.

Büyük ölçüde Peştun etnik tabanına dayanan Taliban'ın Kabil'i kontrolüne almasının ardından bunun taraflar arasında yaşanan ilk çatışma olduğu belirtildi.

Taliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33'ünü kontrolüne alırken Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda.

Ayrıca yerel grupların Kabil, Parvan, Kapisa, Maydan Wardak gibi vilayetlerdeki az sayıda ilçeyi kontrol ettiği biliniyor.

BBC Farsça'ya konuşan Taliban sözcülerinden Muhammed Naim, Pencşir'deki durumla ilgili, "Pencşir sorununu ya diyalog ile ya da güç kullanarak çözeceğiz." ifadesini kullandı.

Pencşir'in, dağlık ve engebeli arazi koşulları nedeniyle ele geçirilmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Pencşir vilayetinde oluşturulan yerel grupların başında bulunduğunu açıklayarak halka "Taliban'a karşı savaşma" çağrısı yapmıştı.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

AA