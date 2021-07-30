Taliban 4 ayda 2 bin 566 sivili öldürdü

Haşimi, son 4 ay içinde Taliban militanlarının düzenlediği saldırılar sonucu 2 bin 566 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Haşimi, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, militanların, son 4 ayda 22 bin saldırı düzenlediğini belirtti.

Söz konusu süre zarfında düzenlenen saldırılarda 3 bin 21 sivilin yaralandığını ve 2 bin 566 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Haşimi, bu sivillerin Taliban tarafından düzenlenen intihar eylemleri ile bombalı, roketli saldırıların yanı sıra çatışma ve suikastlar sonucu hayatını kaybettiğini kaydetti.

Haşimi, şiddet olaylarının artmasının ülkede maddi ve insani kayıpların artmasına neden olduğunu vurguladı.

Taliban saldırıları nedeniyle 621 okulun kapatıldığını dile getiren Haşimi, binlerce öğrencinin eğitimden mahrum kaldığının altını çizdi.

Sayed Abdullah Haşimi, Taliban'ın düzenlediği bu saldırılara güvenlik güçlerinin karşılık verdiğini, karşı saldırılarda binlerce militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Çatışmalar nedeniyle binlerce ailenin evlerinden olduğunu aktaran Haşimi, "Taliban militanları kontrolleri altındaki bölgelerde halkı temel haklarından mahrum bırakıyor ve onlara zulmediyor." dedi.

Öte yandan ABD'nin, Afganistan'ın Yeniden Yapılandırılması Özel Müfettişliği (SIGAR) tarafından dün yayınlanan raporunda, Doha anlaşmasının, Taliban-Kabil görüşmelerini ilerletmek yerine, Taliban'ın düzenlediği saldırılarla hükümet güçlerini hazırlıksız yakalayarak sivil ölümlerinin sayısının artmasına neden olduğu belirtilmişti.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere, ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 260'ı geçtiğini savunuyor.

Ülkede, 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

AA