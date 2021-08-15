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Taliban, 5 bin mahkumun bulunduğu Bagram Üssü'nü teslim aldı

Bagram Hava Üssü'ndeki Afgan hükümeti askerlerinin Taliban'a teslim olduğu kaydedildi. Askeri üste 5 bin mahkumun bulunduğu belirtildi.

Afganistan 15.08.2021, 14:40 15.08.2021, 15:30
Taliban, 5 bin mahkumun bulunduğu Bagram Üssü'nü teslim aldı

Afgan bir yetkili, Bagram Üssü'ndeki Afgan askerlerinin Taliban'a teslim olduğunu açıklarken, üsteki mahkumların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin de TRT World'e yaptığı açıklamada, yetkinin barışçıl devrini ve Kabil'e barışçıl şekilde girmek istediklerini belirterek, "Herkes için genel af ilan edildi." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

Mayıs ayından bu yana Taliban ele geçirdiği yerlerde binlerce mahkumu serbest bıraktı.

AA

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#taliban #bagram
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