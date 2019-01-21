Taliban, ABD ile Katar’da görüştü iddiası

Taliban siyasi bürosu ile ABD’li yetkililerin Katar’da görüştükleri iddia edildi.

Taliban, ABD ile Katar’da görüştü iddiası

Reuters’in haberine göre Taliban’la ABD’li yetkililer Katar’da görüştü. Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid, “Taliban liderleri ile ABD yetkilileri arasındaki görüşmeler bugün Katar'da başladı” dedi.

Görüşmeye yakın bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Taliban’ın siyasi ofisine bağlı  üyelerin Katar’ın başkenti Doha’da Halilzad’la buluştuğunu ifade etti. “Umarım bu görüşmeyle yabancı askeri unsurların Afganistan’dan çekilme süreci konusunda gelişme kaydederler ve zaman çizelgesini tamamlarlar” dedi.

Afganistan'daki 17 yıllık savaşı sona erdirmek için barış anlaşması yapma çabaları, son haftalarda ABD’nin Taliban’ın Afgan hükümetini tartışmalar dışında bırakma kararına karşı çıkmasıyla çözümsüz bir hal almıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2019, 18:11
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