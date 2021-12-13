Taliban, ABD'nin kararından memnun

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, konu ile ilgili kişisel Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Belhi, ABD Hazine Bakanlığının kararını ülke dışında yaşayan Afganların Afganistan'daki ailelerine WesternUnion, MoneyGram ya da farklı bankalar aracılığı ile para transfer edebilmesine olanak tanıyan iyi bir adım olarak değerlendirdi.

Belhi, paylaşımında "Bu gelişmeyi takdir ediyoruz ve Afganların uluslararası bankacılık sisteminin bütün hizmetlerine erişme hakkının garanti altına alınacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

- Dolar, Afgani karşısında rekor kırdı

Ekonomik açıdan zor günlerin yaşandığı Afganistan'da son günlerde dolar, Afgani karşısında rekor kırıyor.

Piyasada bir dolar 110 Afgani'ye kadar yükseldi.

Taliban sonrası uluslararası yardımların durması ve ülkeden kaçan Afganların da etkisiyle piyasada dolar miktarının azaldığı yorumları yapılıyor.

Öte yandan Afganistan Merkez Bankasından yapılan açıklamada, üçüncü insani yardım fonunun ulaşmasıyla 19,2 milyon doların hesaplara geçtiği duyuruldu.

Açıklamada, ekonomik sorunların çözülmesi için çabalanacağı belirtilerek, söz konusu dövizin de etkisiyle Afgani'nin dolar karşısında istenilen değere ulaşmasının umulduğu kaydedildi.

Dünya Bankası, uluslararası bağışçıların Afganistan'da beslenme ve sağlığı desteklemek amacıyla Taliban sonrası dondurulmuş fondan Dünya Gıda Programı'na (WFP) ve UNİCEF'e 280 milyon dolar aktarmayı kabul etmişti.

- Taliban sonrası Afganistan

Taliban'ın ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini durdururken ABD Hazine Bakanlığı, Afganistan'ın ABD bankalarında tuttuğu ulusal rezervleri dondurduğunu duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayında ise Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesi için izin vermişti.

Finansal hizmetler sunan Western Union ve MoneyGram International da Taliban'ın ülke yönetimini devralması sonrası operasyonlarını askıya almış, eylül ayında ise Afganistan'a para transfer hizmetlerine yeniden başlamıştı.