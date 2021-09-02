Taliban, ABD'nin bırakıp kaçtığı ve 'uçuramazlar' dediği Black Hawk helikopteriyle gösteri uçuşu yaptı

Taliban, güneydeki Kandahar şehrinde askeri bir geçit töreni düzenledi ve birçok rapora göre grup, Afgan ordusunu yendiğinde ve ülkeyi ele geçirdiğinde sahibi olduğu Amerikan yapımı savaş silahlarını gösterdi.

Taliban savaşçıları beyaz-siyah bayraklarını ABD yapımı Humvee'lerin, çok amaçlı kamyonların ve zırhlı araçların üzerinde dalgalandırdı.

Geçit töreninde askeri araçların yanı sıra ele geçirilen polis araçları da yer aldı.

CNN'in bildirdiğine göre, grubun üzerinde Taliban bayrağıyla süslenmiş bir Black Hawk helikopteri bile vardı .

Birçoğu Amerikan yapımı silah ve teçhizata sahip olan Taliban güçleri, tahliye operasyonlarının sona ermesi ve son ABD kuvvetlerinin ayrılmasının ardından Salı günü Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na girdiğinde terk edilmiş kara araçlarıyla uçak buldu.

ABD ordusu, bu varlıkların kalıcı olarak devre dışı bırakıldığında ısrar ediyor ve çevrimiçi olarak ortaya çıkan videolar, durumun böyle olduğunu gösteriyor.

Pentagon basın sekreteri John Kirby CNN'e verdiği demeçte, "Onlara bakabilirler, etrafta dolaşabilirler. Ama onları uçuramazlar. Çalıştıramazlar" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, Pazartesi günü yaptığı açıklamaları yeniden ifade ederek, ordunun havaalanında bırakılan tüm askeri kara araçlarının ve uçakların "kullanılamaz" olduğundan emin olduğunu söyledi.

Ancak Kabil'deki havaalanında geride bırakılan varlıklar çalışmayabilir olsa da Taliban'ın Afgan ordusundan ele geçirdiği ve ABD'nin silahlandırmak ve donatmak için milyarlarca dolar harcadığı bir tüfek, askeri teçhizat ve araç cephaneliği var ve bunlar hala çalışır durumda. Kandahar'daki zafer geçit töreninde gösterildiği gibi.

Biden yönetimi, yönetimin kabul ettiği ABD yapımı silahların Taliban'ın eline geçmesi de dahil olmak üzere Afganistan'dan hızlı çekilmeyi idare etmesi nedeniyle ateş altında kaldı.

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Afgan başkentinin düşmesinden sadece birkaç gün sonra, "Açıkçası, her savunma malzemesinin nereye gittiğine dair tam bir resme sahip değiliz, ancak kesinlikle önemli bir kısmı Taliban'ın eline geçti" dedi.

Yönetim ayrıca Afgan ordusunun çöküşünü öngörmediği, Bagram Hava Üssü gibi stratejik pozisyonları kaybettiği ve ABD vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye edecek kadar hızlı hareket etmediği için eleştirilere maruz kaldı.

Taliban'ın bir silah cephaneliğini ele geçirmeyi başarmış olsa da onları yeterince muhafaza etme yeteneklerini geliştirememesi durumunda bütün silahların uzun süre operasyonel olmayacağı aktarılıyor.