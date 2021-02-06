Taliban: ABD Mayıs'ta çıkmazsa büyük bir savaş yaşanır

Taliban, ABD'nin Doha Anlaşması'nda belirtildiği gibi Mayıs ayında Afganistan'ı terk etmemesinin büyük bir savaşa sebebiyet vereceğini ifade etti.

Hareket tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan ve Taliban'ın resmi tutumunu yansıtan analizde, ABD'nin Afganistan'a dair attığı son adımlar eleştirildi.

"İşgalcilerin ülkeden çekilme tarihi uzatılırsa ne olur?" başlıklı yazıda, ABD Kongresi'ne bağlı "Afganistan Çalışma Grubu"nun yayınladığı son rapor ele alındı. Raporda Joe Biden yönetimine, Afganistan'dan çekilmeme tavsiyesi veriliyordu.

ABD'de Biden yönetiminin göreve başladığı 20 Ocak'tan bu yana, ABD'nin Afganistan'dan çekilmeyeceğine ve Taliban ile imzalanan Doha Anlaşması'nın gözden geçirileceğine dair açıklamalar yapılıyor.

"Çekilmezlerse büyük bir savaş yaşanır"

Yazıda, söz konusu raporların şahsi hırslarla kaleme alındığı savunuldu. Özellikle Afganistan'daki ABD güçlerinin eski komutanlarından ve eski Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford eleştirilerin odağında yer aldı. Dunford'un Afganistan'da yenildiği için intikam peşinde koştuğu savunuldu.

Taliban, ABD'nin Doha Anlaşması'na uyması gerektiğini, anlaşmayı ihlal ederlerse sahada çatışmaların tehlikeli biçimde artacağını ve bunun sorumluluğunun ABD'de olduğunu belirtti.

Hareket, ABD'nin anlaşmaya uymayarak Mayıs 2021 tarihinde Afganistan'dan çekilmemesi halinde, büyük bir savaşın patlak vereceğini ifade etti. Açıklamada savaşın ABD'nin çıkarına olmadığı, Joe Biden yönetiminin duygusal biçimde hareket etmemesi gerektiği savunuldu.

Doha Anlaşması ve ABD'nin çekilme süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ülkedeki askerlerini çekmeye başladı.

2020 Haziran ayı ortasında ABD, Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600 civarına düşürdü.

Temmuz ortasında ise ABD, anlaşma kapsamında Hilmend, Uruzgan, Paktika ve Lağman vilayetlerinde bulunan toplam 5 büyük askeri üssü kapatmıştı.

15 Ocak tarihinde ABD Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e düşürdü.

Anlaşma imzalandığı dönemde ABD'nin ülkede yaklaşık 13 bin askeri bulunuyordu.

Anlaşmadaki hükümler

ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmada, ABD ülkeden 14 ay içerisinde çekileceğini taahhüt etmişti.

Bu kapsamda ABD'nin 2021 yılı Mayıs ayına kadar ülkeden çekilmesi gerekiyor.

Kaynak: Mepa News

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 11:51