Taliban Afganistan'da kazanıyor mu?

Ahmad Mukhtar

Taliban ile ABD arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nde düzenlenen barış konulu iki günlük resmi görüşmeler sona erdi. Konu ile ilgili bugüne kadarki en önemli görüşme olarak kabul edilen müzakerelere, ABD'den ve Taliban'ı etkilediği düşünülen üç ülkeden temsilciler katıldı. BAE, Suudi Arabistan ve Pakistan.

Afgan Talibanı, Amerikan tarihinde en uzun süren 17 yıllık savaşı sona erdirmek için çeşitli tekliflerin bir parçası olarak daha önce müzakere masasına geldi , ancak bu sefer farklıydı. Herhangi bir barış anlaşmasına katılacaksa, grubun her zaman iki öncelikli talebi olmuştur ve ilk kez onlarla tanışmaya yönelik önemli adımlar atılmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan müzakereler

İlk olarak, Taliban her zaman doğrudan ABD ile müzakere yapmak istedi. ABD, Taliban’ı terörist bir grup olarak sınıflandırdığı için, Afganistan’ın uluslararası kabul görmüş hükümeti ile ilgili tüm anlaşmaların yapılması konusunda ısrar ediyordu. Taliban, Afganistan hükümetini 2001 yılında kurulan bir Amerikan kuklası olarak görüyor ve bu hükümetle muhatap olmayı reddediyordu.

Bu nedenle Perşembe günü sona eren ve Amerikan diplomat Zalmay Khalilzad'ın katıldığı görüşmeler, yine BAE'ye gönderilen Afgan hükümet delegasyonu ile görüşmeyi reddettiği bildirilen Taliban için büyük bir başarıydı.

Amerikan çekilmesi

İkinci büyük Taliban talebi, grup tarafından yıllarca yayımlanan her açıklamada yer aldı. Grup sürekli olarak ABD’yi askerlerini Afganistan’dan çekmeye ve ülkenin “işgalini” durdurmaya çağırıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump Afganistan’dan Amerikan birlikleri için bir çıkış tarihi ilan etmemekle birlikte, asker sayısını yarı yarıya azaltacağını açıkladı.

Habere cevaben, Afganistan cumhurbaşkanı Muhammed Ghani’nin baş danışmanı Fazel Fazly, "Tavsiye eden, eğiten ve yardım eden birkaç yabancı asker ayrılırsa, güvenliğimizi etkilemeyecek." dedi.

Taliban grubu ise şimdilik bu konu ile ilgili fazla yorum yapmıyor. Grubun sözcüsü Zabihullah Mücahid CBS News'e verdiği demeçte, "Duyurunun (birliklerin geri çekilmesi) resmileştirilmesi durumunda tepki göstereceğiz."dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2018, 10:10