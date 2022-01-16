banner39

banner35

Taliban aracına bombalı saldırı: Bir çocuk öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Bagrami ilçesinde Taliban aracına yönelik bombalı saldırıda bir çocuğun yaşamını yitirdiği, 4 Taliban mensubunun yaralandığı açıklandı.

Afganistan 16.01.2022, 16:15
Taliban aracına bombalı saldırı: Bir çocuk öldü

Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Mubin Han, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Bagrami ilçesinde Taliban aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade eden Han, dört Taliban mensubunun yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları arttı.

Daha önce Taliban'a karşı yapılan benzer saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.

banner53
#taliban aracı #bombalı saldırı
Yorumlar (0)
7
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?