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Taliban aracına saldırı: 3 ölü

Afganistan'da Nangarhar vilayetinde Taliban aracına düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistan 23.10.2021, 17:14
Taliban aracına saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 2'si Taliban mensubu, 3 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Nangarhar'ın merkezi Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik silahlı ve bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırılarda 2 Taliban mensubuyla 1 çocuğun öldüğünü ifade eden yetkililer, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Daha önce Taliban'a yönelik düzenlenen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA
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#Afganistan #taliban #saldırı
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