'Taliban barış görüşmeleri için çaba göstermedi'

Abdullah, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Taliban'ın inatla barış görüşmelerinde zaman kaybı yaşattığını belirtti.

Taliban'ın barış görüşmelerini yavaşlatmak için bahane peşinde olduğunu ifade eden Abdullah, "Taliban barış görüşmelerini ilerletmek için çaba göstermedi." dedi.

Abdullah, ülkeden yabancı güçlerin çekilmesiyle savaşmak için Taliban'ın bir bahanesinin kalmadığını ancak Taliban'ın daha çok şiddet olaylarını artırdığını kaydetti.

Afganistan'daki sorunların çözümünün ancak müzakere yoluyla mümkün olacağını dile getiren Abdullah, müzakerenin de tek taraflı sonuç vermeyeceğini ve bu konuda her iki tarafın da çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Abdullah, Taliban'ın savaşla asla kazanamayacağının altını çizdi.

Son zamanlarda özellikle ülkenin kuzeyindeki birçok ilçenin Taliban kontrolüne geçmesi konusuna değinen Abdullah, bu olayın geçici olduğunu ve en kısa zamanda ilçelerin geri alınacağını, güç kullanarak Taliban'ın bir yere varamayacağını vurguladı.

ABD'ye gerçekleştirdiği ziyareti de değerlendiren Abdullah, ''ABD, Afgan güvenlik güçlerini desteklemek amacıyla 3,3 milyar ve Afganistan'da insani yardım için 350 milyon dolar yardım etmeyi taahhüt etti. Böylece ABD'nin yardımları askerlerinin ülkeden çekilmesinden sonra da devam edecek.'' diye konuştu.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken saldırılar devam ediyor.

Taliban, 21 Haziran'da da ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü, 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 45'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadar ilçedeki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.

AA