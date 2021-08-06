Taliban baskıyı artırıyor

Afganistan'ın 4 büyük kentinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, Taliban bazı kent merkezlerine girmiş durumda.

Ülkenin batısında yer alan Herat'ın Valisi Abdul Sabur Kani, yaklaşık iki hafta önce vilayet merkezine saldırı başlatan militanların ağır kayıp vererek geri çekildiğini söyledi. Militanların, Pul-i Peştun bölgesinden geri püskürtüldüğünü ifade eden Kani, operasyonların devam ettiğini ve hayatın normalleşmeye başladığını kaydetti.

Öte yandan Taliban'ın güneyde "geçici başkent" yapmayı hedeflediği iddia edilen Helmand vilayeti emniyetinden yapılan açıklamada, vilayet merkezi Leşkergah kentinde militanlarla çatışmaların sürdüğü, sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırısında çok sayıda Taliban mensubunun öldüğü kaydedildi.

Türkmen ve Özbek yoğunluklu Cüzcan'ın merkezinde şiddetli çatışmalar

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan kentinin bazı bölgelerini ele geçiren Taliban, güvenlik güçlerince püskürtülmeye çalışılıyor.

Yetkililer, Şibirgan'da Kasri Dostum ve Çagsay bölgelerinin yanı sıra bazı semtlerin militanların kontrolüne geçtiğini teyit etti.

Öte yandan 209. Şahin Kolordu Komutanlığı, Şibirgan'daki çatışmalarda 120 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Taliban ise Emniyet Müdürlüğü binası dahil Şibirgan kent merkezinin birçok noktasına hakim olduklarını öne sürdü.

Cüzcan'da Şibirgan dışında yalnızca bir ilçe güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Türkmenistan sınırında yer alan ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'un kalesi olarak bilinen Şibirgan kentinde, çoğunluğu Türkmen ve Özbek Türklerinden oluşan yarım milyondan fazla kişi yaşıyor.

İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi kritik durumda

Durumun oldukça kritik hal aldığı Afganistan-İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezinde durum belirsizliğini koruyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalar nedeniyle binlerce aile kent merkezini terk etti.

Nimruz Emniyet Müdürlüğü, vilayetin merkezi Zaranc kentinde çatışmaların sürdüğünü ve kentin düşmediğini duyururken, Taliban valilik ve emniyet müdürlüğü dahil tüm binaları ele geçirdiğini iddia etti.

İddianın yetkililerce teyit edilmesi halinde Nimruz, Taliban'ın 2016'dan bu yana ele geçirdiği ilk vilayet merkezi olacak.

Taliban, 2016 yılında kuzeydeki Kunduz vilayet merkezine kısa süreliğine hakim olmuştu.