Taliban Belh'i de ele geçirdi

Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki en büyük kentlerden Mezar-ı Şerif'in Belh ilçesini ele geçirdi.

Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, basına yaptığı açıklamada, militanların, sabah saatlerinde Belh ilçesine silahlı saldırı başlattığını söyledi.

Saldırı sonucu ilçe merkezinin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini ifade eden Hadid, militanların kentin giriş kapısına kadar yakınlaştığını ve çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Taliban ise Belh ilçesini tamamen kontrol ettiklerini ve Mezar-ı Şerif'e doğru saldırıların devam ettiğini iddia etti.

Öte yandan, sabah saatlerinde Taliban militanları, Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Dün de ülkenin kuzeyindeki Belh ve Samangan vilayetlerinde 2 ilçenin kontrolü Taliban'ın eline geçmişti.

Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Son 2 ayda ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 30'u geçti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

Taliban, ülke genelinde 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler halen Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 250 kadarında çatışmalar devam ediyor.

AA