Taliban bir ilçeyi daha ele geçirdi

Faryab İl Şura Vekili Muhammed Nader Saidi, basına yaptığı açıklamada, militanların Andhoy ilçesine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonucu ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Saidi, güvenlik güçlerinin geri çekildiğini belirtti.

Saidi, çatışma sırasında ilçe merkezindeki 70 dükkanın yandığını kaydetti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre çatışma sırasında Afgan güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında siviller de kayıp verdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda ilçe merkezindeki tüm kamu binalarının ele geçirildiği iddia edildi.

Öte yandan dün de Taliban militanları, Faryab'ın Kurgan ve Karamkol ilçelerini kontrol altına almıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin 10 vilayetinde Taliban'a karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 248 militanın öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, 137 militanın yaralandığı, 12 militanın da esir alındığı vurgulandı.

Açıklamada, operasyonda patlamaya hazır 42 bomba düzeneğinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken saldırılar devam ediyor.

Taliban, 21 Haziran'da da ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü, 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda ise ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 40'ı aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadar ilçedeki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.

AA