Taliban, BM yaptırımlarının hareketin 11 temsilcisinden kaldırıldığını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Taliban’ın dokuz temsilcisine dokuz ay boyunca yaptırım rejimini dondurdu. Sınırlayıcı önlemlerin geçici olarak kaldırılmasıyla ilgili bilgiler, Katar ofisinden bildirildi.

Taliban'ın resmi sözcüsü Muhammed Sohail Shahin, TASS'a “Bu bilgiyi onaylıyorum” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabilov, örgütün temsilcilerinin kara listeden çıkarılması hakkında bilgi verdi. Ona göre bu, Afgan yerleşiminde müzakere sürecini basitleştirmek için yapıldı ve "ABD ve diğer ülkelerle ortak eylemlerin sonucu oldu". “Bu 9 ay boyunca geçici bir önlemdir. Ve sonra göreceğiz ”dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net