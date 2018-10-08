Taliban boykot kararı aldı

Taliban, Afganistan'da 20 Ekim'de gerçekleştirilecek parlamento seçimlerine dair bir açıklama yayınladı. Açıklamasında tüm halka, ABD güçlerinin çıkarları için gerçekleştirildiğini belirttiği seçimleri boykot etme ve meşruiyetini tanımama çağrısında bulundu.

Ayrıca Afganistan hükümetiyle de barış görüşmelerinin sona erdirileceğini duyurdu.

Aynı zamanda seçimde aday olanları da "işgalcilerin gölgesi altında ülkeye hizmet edilemez" diyerek adaylıktan çekilmeye davet etti.

Taliban, Afganistan'ın mevcut şartlarda bir seçim yapılmasının mümkün olmadığını belirtti. Grup, ülkenin yarısını kontrol edip diğer yarısında da büyük etkiye sahip olduklarını, bu yüzden seçimin sadece il merkezlerinde gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’da yapılması planlanan Afganistan yönetimiyle Taliban arasındaki barış görüşmelerine Taliban’ın katılmaya hazırlandığını açıklamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 12:52