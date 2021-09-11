Taliban çalışmalara hız verdi! 'Afganistan için kanımızı döktük, şimdi ter dökme vakti'
Taliban, "Afganistan'ı özgürleştirebilmek için kanımızı döküyorduk, şimdi terimizi dökelim" diyerek Afganistan için ekonomik kalkınma seferberliği çağrısında bulundu.
Afganistan 11.09.2021, 01:28 11.09.2021, 01:55
Taliban Siyasi Ofis Sözcüsü Suheyl Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Afganistan'ın yeniden inşası için ter dökme çağrısında bulundu.
Afganistan'ın devlet televizyonunda yayınlanan ülkenin imarına yönelik haberleri paylaşan Şahin "Yurttaşlarım, Afganistan'ı özgürleştirebilmek için kanımızı döküyorduk, şimdi Afganistan'ı yeniden inşa etmek için terimizi dökelim." dedi.
Taliban yetkililerinin Taliban'ın zaferinin ardından istikrar, yeniden inşa ve kalkınma vurguları dikkat çekiyor.
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