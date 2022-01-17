Taliban'da büyük temizlik: 3 bin kişi örgütten atıldı

Taliban, örgütün kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaklaşık 3 bin kişinin ilişiğini kesti.

Afganistan'da yönetimi elinde tutan Taliban'ın, örgütün kurallarını ihlal edenlerin tespit edilmesi amacıyla kurduğu Safları Temizleme Komisyonu geniş çaplı bir güvenlik incelemesi düzenlendi.

Savunma Bakanlığı'na bağlı komisyonun lideri Latifullah Hakimi, cumartesi günü Fransız haber ajansı AFP'ye açıklamasında "Afganistan İslam Emirliği'nin ismini lekeliyorlardı. Gelecekte daha temiz ordu ve polis birlikleri oluşturulabilmesi için bu kişiler güvenlik incelemesinde örgütten menedildi" dedi.

Hakimi, güvenlik incelemesi kapsamında 2 bin 840 kişinin örgütle ilişiğinin kesildiğini belirtti.

Komisyon lideri, "Bu kişilerin bazıları yolsuzluk ve uyuşturucuyla ilgili eylemlere karışmıştı. Diğerleri de halkın özel yaşamına karışıyordu. Menedilenlerden bazılarının da DEAŞ'la bağları olduğu tespit edildi" dedi.

Ayrıca Hakimi incelemelerde 14 farklı vilayetin değerlendirildiğini ve gelecekte de buna benzer "filtreleme" çalışmalarının kapsamının genişletilerek sürdürüleceğini söyledi.

Taliban, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesiyle 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girip ülkenin kontrolünü ele geçirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) ise bu tarihten beri örgütün genel af ilan etmesine rağmen yargısız infazlarda bulunduğunu iddia etmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada el-Nashif, aralıkta yaptığı açıklamada Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden beri ülkede 100'den fazla kişinin yargısız infaz edildiğine dair "güvenilir iddialar" bulunduğunu, bu infazlardan en az 72'sinin Taliban tarafından gerçekleştirildiğini öne sürmüştü.

Taliban lideri Hibetullah Ahundzade ise örgüt mensuplarına seslenerek genel af kararına uyulmasını ve devrik lider Eşref Gani yönetiminde çalışan kişilere karşı misilleme yapılmamasını emretmişti.

Kaynak: Independent Türkçe