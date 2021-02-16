Taliban Amerikan halkına 'açık mektup' gönderdi

Mektup, Taliban'ın Siyasi Ofis Şefi ve Taliban lideri Mevlevi Heybetullah Ahundzade'nin Siyasi İşler Yardımcısı olan Molla Abdulgani Birader'in imzasını taşıyor.

Birader tarafından kaleme alınan mektup, Taliban'a bağlı sosyal medya kaynakları ve Afgan medyasınca servis edildi.

Birader'in mektubunda şu ifadeler yer alıyor:

"Savaş askeri yollarla sona eremez"

"Belki de sizlerin de halihazırda farkında olduğunuz üzere, her millet kendi ilkeleri ve değerleriyle uyum içerisinde, korku ve tehditlerden, istila ve saldırılardan emin bir şekilde yaşamayı arzular. Afganistan'da geçtiğimiz 19 yıl boyunca mücadelemiz, tam olarak bu hayat biçimini elde etmek için yapılmıştır.

Afganistan İslam Emirliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Doha Anlaşması 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşmanın amacı tüm yabancı askeri güçlerin, diplomatik olmayan tüm personellerin, özel güvenlik firması mensuplarının, danışmanların, eğitmenlerin ve hizmet sağlayıcılarının Afganistan'dan 14 aylık bir zaman dilimi içerisinde çekilmesi; İslam Emirliği'nin ise karşılık olarak, Afganistan'dan diğer milletlerin güvenliğine yönelen tüm tehditleri önlemeyi taahhüt etmesidir.

Devam eden barış sürecinin etkinliği ve başarısı için birkaç noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum:

1- Geçtiğimiz 19 yıl her şüpheyi bertaraf edecek bir şekilde; Afgan meselesinin güç kullanarak, askeri stratejileri ve generalleri değiştirmek suretiyle çözülemeyeceğini ispatlamıştır.

2- ABD tarihindeki en uzun savaş olan bu savaş, Afgan halkı için büyük trajedilere ve acılara sebep olduğu gibi, aynı zamanda Amerika'ya da büyük insani ve iktisadi kayıplar yaşatmış ve itibarını zedelemiştir. İki tarafa da zarar vermeye devam etmektedir.

3- 19 yıllık tecrübenin ardından, akıl ve mantık, devam eden çatışmaya kapsayıcı bir nihayet vermek için gerçek çabaların sarf edilmesini ve verilen sözlerin tatbik edilmesini gerektirmiştir. Afganistan İslam Emirliği, devam eden çatışmaya siyasi bir çözüm bulunması gayesine samimi olarak bağlıdır. Bu sebeple, bu amaca yönelik olarak Katar'da bir siyasi ofis açarak inisiyatifi ele almıştır.

Bunu, daha fazla fiili adım atılması için, uluslararası konferanslar ve toplantılarda, siyasi bir çözümün gerekliliği üzerinde sıklıkla durulması izlemiştir. Nihayetinde Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin siyasi temsilcilerinin huzurunda Doha Anlaşması imzalanmıştır. Bunu müteakiben, operasyonların sayısı önemli ölçüde azaltılmış ve Doha Anlaşması'na tamamen uyum sağlamak için Afganlar arası müzakereler başlatılmıştır.

"Doha Anlaşması'na bağlı kalın"

4- İnanıyoruz ki ABD ve müttefikleri de bizim gibi Afgan savaşının sadece diyalog yoluyla çözülebileceği sonucuna varmış durumdadır. Bu sebeple kendileri de Doha Anlaşması'nın şablonunun oluşturulması amacıyla İslam Emirliği ile olumlu müzakerelerde yer almışlardır.

5- Şimdi, Doha Anlaşması imzalanalı bir sene olmuş durumdadır. Amerikan tarafına, bu anlaşmanın tamamen uygulanmasına bağlı kalmayı salık veriyoruz.

6- Afganların kendilerinin, Afganlar arası diyalog vasıtasıyla, ülkede İslami bir hükümetin kurulmasını ve devamlı barış ile güvenliği sağlamayı başarabileceğine inancımız tamdır.

"Başarının eşiğindeyiz"

7- Bu inkar edilemez bir gerçektir ki kamuoyunun çoğunluğu İslam Emirliği'ni desteklemektedir ve Allah subhanehu ve tealanın yardımıyla, bu kesin destek mücadelemizi başarının eşiğine taşımıştır.

8- Afganistan İslam Emirliği, vatanımızdaki insanların hiçbirine ayrımcı muameleye izin vermez. Bu ülke tüm Afganların ortak vatanıdır ve bu vatanın mensupları arasında ayrımcı bir davranış kabul edilemez.

9- Afganistan İslam Emirliği birçok kez açıkça belirttiği gibi, İslam hukukunun kadınlara verdiği tüm hakları savunmaya ve garanti etmeye sıkı sıkıya bağlıdır. Burada bir kez daha uluslararası topluma bu durumu garanti etmek isteriz.

10- Aynı zamanda yine herkese, İslami ilkeler ve milli maslahatlar çerçevesi içerisinde ifade hürriyetine bağlı olduğumuzu ilan etmek isteriz.

"Topraklarımızı savunacağız"

11- Afganistan İslam Emirliği işgal öncesinde ülkede uyuşturucunun önlenmesi konusunda bir rekor kaydettiği gibi, bir kez daha, uluslararası iş birliği ve alternatif gelir fırsatından kaynaklı olarak artış gösteren uyuşturucu üretimini önleme konusunda gerekli tüm adımları atacaktır. Ayrıca, Afganistan İslam Emirliği, uyuşturucu bağımlılarına tedavi sağlamayı bir görev addetmektedir.

Son olarak, herkese hatırlatmak isterim ki milletimiz ve halkımız kendilerine dayatılan bir savaşla uğraşmaktadır. Bu savaşa son vermek herkesin sorumluluğudur ve herkesin çıkarınadır. Savaşı sona erdirmenin en etkili yolu da Doha Anlaşması'nın uygulanmasıdır. Afganistan İslam Emirliği kendi sorumluluğunun farkındadır, diğer taraflar da kendi sorumluluklarını yerine getirmelidir. Afganistan İslam Emirliği başka ülkelerin iç işlerine karışmaz, başkalarına zarar vermek de istemez, aynı şekilde başkalarının da kendi iç işlerine müdahale etmesine müsade etmez. Topraklarımızı ve halkımızı savunmak bizim meşru hakkımızdır.

Kaynak: Mepa News