Taliban'dan berberlere sakal kesme yasağı

Taliban yetkilileri yasaklarına bir yenisini daha ekledi. Helmand vilayetinde berber ve hamamlara sakal tıraşının artık yasak olduğu ve tespit edilmesi durumunda yasal ve ciddi yaptırımların olacağı söylendi.

Afganistan'da hakimiyetini ilan eden Taliban yetkilileri bugün Helmand vilayetinde berberler ve hamamlarla görüştü. Aamaj News'in haberine göre, Taliban yaptığı görüşmede sakal tıraşının artık yasak olduğunu, birinin sakalını kestiğinin kanıtlanması durumunda yasal ve ciddi bir şekilde işlem göreceğini söyledi.

Ülkede Taliban hükümetinin iktidara gelmesiyle birlikte grup, çeşitli sektörlerde kısıtlamalar getirdi. Üniversitelerde kız ve erkek çocuklar arasında çadırlar kurdu, Kandahar'da müziği yasakladı.