Taliban'dan deprem yardımlarıyla ilgili açıklama

Taliban yöneticileri, Afganistan'daki depremin ardından gönderilecek yardımların dağıtımına müdahale edilmeyeceğini açıkladı.

AFP'nin dün geçtiği habere göre yetkililer, uluslararası kuruluşların çalışmalarına karışılmayacağını ve sadece yardım edileceğini söyledi.

Paktika vilayetinde 22 Haziran'da 5,9 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti. Depremde bini aşkın kişi yaşamını yitirirken pek çok kişi evsiz kaldı.

Afetin ardından Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlar Afganistan'a yardım gönderdi.

Türkiye, Katar, İran ve Pakistan gibi ülkeler de Kabil'e yardım eli uzattı.

Ancak yardım kuruluşları geçmişte, Taliban yetkililerinin yardımı kendilerini destekleyen kişilere göndermeye çalışmasından şikayetçiydi. Örgütün, yardımı bizzat dağıtarak itibar kazanmaya çalıştığı belirtiliyordu.

Depremin vurduğu Paktika'daki üst düzey Taliban yetkililerinden Han Muhammed Ahmet ise yardım kuruluşlarına müdahale edilmeyeceğini vurguladı:

Dünya Gıda Programı, UNICEF, Birleşmiş Milletler veya uluslararası toplum.. Dağıtımı kendileri yapacak. Üyelerimiz yardım için her zaman yanlarında olacak.

Taliban lojistik konusunda büyük güçlük çekiyor. Deprem, şiddetli yağmurdan mustarip bölgeleri vurdu. Bu durum, dağ yamaçlarından kayaların düşmesine ve toprak kaymasına yol açtı. Baz istasyonlarının ve elektrik hatlarının zarar görmesiyle iletişim de kesintiye uğradı.

Paktika'nın sağlık yetkililerinden Makbul Lokmanzay da yardım dağıtımının kendileri için zor olduğunu belirtti.

Depremin merkez üssüne yakın olan Gayan'dan Said Vali adlı yurttaş "Her şeye ihtiyacımız var" dedi:

Hayattayız ama bizi dinleyen yok. Şu ana kadar herhangi bir yardım almadık.

Evlerinin toprağın altında kaldığını söyleyen Vali, "Giysi, şilte ve ekipman alabilmek için paraya ihtiyacımız var. Un ve pirinç de gerekiyor" diye konuştu.

Washington Post, Gayan'da görüştüğü 20'yi aşkın kişinin, hayırsever iş insanlarının dağıttığı tatlı ve meyve suları dışında bir yardım almadığını aktardı.

Kaynak: Independent Türkçe