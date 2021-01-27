Taliban'dan El Kaide açıklaması

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da El Kaide varlığı tamamen reddedildi.

Mücahid açıklamasında konuyla ilgili olarak, "Halihazırda, Afganistan’da bulunan bir El Kaide mensubu yoktur ve herhangi bir yabancı ülke vatandaşının Afganistan’da yaşaması için bir neden de kalmış değildir." ifadelerini kullandı.

Halid Abdurrahman'ın açıklamaları

Halid Abdurrahman'ın kişisel blogundaki açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde:

"ABD Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni bir rapor, El Kaide organizasyonunun Afganistan’daki varlığını sürdürdüğünü ve güç kazandığını belirtmektedir.

Bu raporu şiddetle reddediyoruz. Söz konusu rapor, yalan bilgiler üzerine kurulu ve taraflı, savaş çığırtkanı taraflarca oluşturulmuş bir rapordur.

Maalesef, kötücül gayeleri ve şahsi çıkarları sebebiyle bazı çevreler, Afgan halkına dayatılan bu savaşın uzamasını istemektedir. Bunlar insanların aklını ifsad etmeyi ve propagandalarla dayanaksız korkular oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kişiler kendilerine savaş çığırtkanı şahısları ve grupları kaynak almaktadır ve edindikleri bilgileri diğer departmanlara böylece iletmektedir.

2001 yılında Afganistan’da geniş kapsamlı bir savaş patlak verdiğinde ve daha sonradan Arap dünyasında ayaklanmalar yaşandığında, daha önceden Afganistan’a sığınmış olan El Kaide üyeleri ve diğer yabancı kişiler kendi anavatanlarına dönmüşlerdir.

Halihazırda, Afganistan’da bulunan bir El Kaide mensubu yoktur ve herhangi bir yabancı ülke vatandaşının Afganistan’da yaşaması için bir neden de kalmış değildir."

Kaynak: Mepa News