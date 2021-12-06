Taliban'dan kararname: "Kadınlar mülk değildir, zorla evlendirilemez"

Taliban lideri Hibetullah Ahundzade, kadın haklarıyla ilgili bir kararname yayınmadı.

Afganistan'daki yeni yönetimin Enformasyon ve Kültür Bakan Yardımcısı ve Taliban Hükümeti Sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından paylaşılan yeni kararnamede, Ahundzade'nin kadınların zorla evlendirilmesini yasakladığı belirtiliyor.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in kamuoyuna açıkladığı kararnamede, "Kadın bir mülk değil, asil ve özgür insandır. Hiç kimse bir kadını, barış ve düşmanlıkları sonlandırmak adına başkasına veremez" denildi.

Kararnamede, evlilik ve kadınların miras haklarından bahsedilirken, kadınların evliliğe zorlanmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca kadınların ölmüş eşlerinin mallarında hak sahibi oldukları belirtildi.

Mahkemelerin de karar verirken kararnameyi dikkate almaları, dini işler ve enformasyon bakanlıklarının da bu hakları koruyup teşvik etmesi gerektiği vurgulandı.

Hibetullah Ahundzade imzalı açıklamada öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"1- Hiçbir kadın kendi rızası olmaksızın evlendirilemez.

2- Kadın asil ve hür bir insandır, meta (mal/mülk) değildir. Kimse hiçbir kadını, sulh yapma amacıyla bir diğer aileye veremez.

3- Eşinin ölümünün ardından iddet geçtikten sonra her kadın, evlenme veya geleceğine başka bir şekilde karar verme hakkına sahiptir. Evliliğe zorlanamaz.

4- Dul kadınlar, yeni evlenecekleri kişilerden mehir isteme hakkına sahiptir.

5- Dul kadınlar, vefat eden eşlerinin miraslarında sabit bir hakka sahiptir. Kimse kadınları miras haklarından mahrum bırakamaz.

6- Çok eşli erkekler, eşleri arasında adaletli davranmaya ve tüm eşlerine şeriatta belirlenen hakları vermeye mecburdur.

7- Hac ve Dini İşler Bakanlığı, konuya dair duyarlılık oluşturmak üzere faaliyetlerde bulunacaktır.

8- Enformasyon ve Kültür Bakanlığı konuya dair makaleler, sesli ve yazılı yayınlar yapacak, kadınların haklarının korunmasına dair çalışmalar için insanları teşvik edecektir.

9- Üst mahkemeler, tüm mahkemelere kadınların baskı altına alınmasına karşı ve haklarını korumak üzere talimatlar gönderecektir.

10- Valilik ve kaymakamlıklar, yukarıda belirtilen otoritelerle konuya ilişkin iş birliği yapacaktır."

Kaynak: Haksöz Haber