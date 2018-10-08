Taliban güçlerinden ilçe merkezine saldırı

Taliban güçlerinin Cüzcan şehrine bağlı Kuş Tepe ilçesinde gerçekleştiği saldırıda yedi polis hayatını kaybetti.

Taliban güçlerinden ilçe merkezine saldırı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan kentinin Kuş Tepe ilçesine Taliban mensuplarının saldırması sonucu yedi güvenlik görevlisinin öldüğü açıklandı. Cüzcan Emniyet Amiri Kamaluddin Yaver, basına yaptığı açıklamada, grubun, Kuş Tepe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını bildirdi.

Cüzcan Emniyet Amiri Yaver, 10 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade etti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 13 polisin öldüğü öne sürüldü.

Taliban güçleri, başta ABD olmak üzere işgal güçlerine destek veren Afgan emniyet birimlerini hedef alıyor.

Kırsalda etkinliğiyle bilinen Taliban’ın son dönemde şehir merkezlerine saldırılarını yoğunlaştırdığı görülüyor.

Türkiye'nin NATO kapsamında bulunan askeri unsurları çatışmalara girmiyor. 

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 16:14
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