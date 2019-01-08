Taliban heyeti ve ABD masaya oturmamak konusunda anlaştı

Afganistan'ın en güçlü silahlı gücü Taliban örgütü ile ülkeyi 2001'de işgal eden ABD arasındaki barış görüşmeleri başlamadan bitti.

Örgüt, tarafların masaya oturmamak için anlaşmaya vardığını duyurdu. ABD ve Taliban'ın Katar'da gerçekleştireceği buluşma da iptal edildi.

İki günlük müzakerelerin Çarşamba günü başkent Doha 'da başlaması planlanıyordu. Taliban, Afgan hükümet yetkililerinin görüşmelere katılımını reddetti.

Taliban ABD kuklası olarak gördüğü Afgan hükümeti ile görüşmeyi en başından beri kabul etmiyordu. Görüşmeler, Taliban liderleri ile ABD özel elçisi Zalmay Khalilzad arasındaki bir dizi görüşmenin dördüncüsü olacaktı.

Pakistanlı ve İranlı yetkililer Taliban'ı Afgan yetkilileriyle görüşmeye ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bir diğer kıdemli Taliban lideri Katar toplantısını onayladı ve başka hiçbir ülkenin karışmayacağını söyledi.

ABD'nin talebi üzerine, barış görüşmelerini kolaylaştırmak için Doha'da 2013 yılında bir Taliban ofisi kuruldu.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Kasım ayında yaptığı açıklamada Taliban'ın Afganistan'da 'şu an için' kaybetmediğini itiraf etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net