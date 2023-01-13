Taliban: İİT'nin yayınladığı bildiriyi memnuniyetle karşılıyoruz

Mücahid, İİT Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesinin yayınladığı bildiriye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mücahid, "Afganistan İslam Emirliği, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Afganistan’daki duruma ilişkin düzenlemiş olduğu toplantıyı ve yayınlamış olduğu bildiriyi memnuniyetle karşılamaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatının kadınların eğitimine olan ilgisinin farkındayız ancak, İslam Emirliği bu konuda geçici önlemler almıştır. Başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm uluslararası teşkilatlar İslam Emirliği ile yakın bir anlayışa sahip olmaya ve Afgan halkıyla işbirliğini sürdürmeye davet etmektedir." ifadelerini kullandı.

İİT, Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi, Afganistan'daki gelişmeleri ve insani durumu ele almak üzere 11 Ocak'ta Daimi Temsilciler düzeyinde toplanmıştı.

Toplantı öncesi Bakan Çavuşoğlu kapsamlı bir görüşme trafiği gerçekleştirmiş; Suudi Arabistan, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yapmıştı.

Türkiye’nin girişimleri sonrasında İcra Komitesi bir bildiri yayımlamıştı.