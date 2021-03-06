Taliban ile ABD arasında görüşme

Taliban ile ABD'ye bağlı siyasi heyetler, Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan konusunda bir görüşme yaptı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Afganistan konulu ziyaretlerinde son durağı Doha oldu. Halilzad burada Taliban heyetiyle bir görüşme yaptı.

Halilzad kısa bir süre önce başkent Kabil'de hükümet temsilcileriyle görüşmeler yapmış, bu kapsamda Eşref Gani, Abdurreşid Dostum gibi kişilerle görüşmüştü.

Taliban - ABD görüşmesi

Diplomatik kaynakların aktardığı bilgilere göre Halilzad, Doha'da üst düzey bir Taliban heyetiyle görüştü.

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Muhammed Naim, görüşmeye dair bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Naim şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam, Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader, Müzakere Heyeti Şefi Şeyh Mevlevi Abdulhakim ve beraberlerindeki heyet, ABD'nin Özel Temsilcisi Dr. Zalmay Halilzad, General Miller ve beraberindeki heyetle görüşme yaptı.

Her iki taraf da Doha Anlaşması'na bağlılıklarını açıkladılar ve anlaşmanın tamamen uygulanması konusunu tartıştılar. Benzer şekilde, Afganistan'da mevcut durum ile Afganlar arası görüşmelerin çabukluğu ve etkiliği de müzakere edildi."

Son dönemde öne sürülen haberlere göre, ABD tarafı Afganistan'da kuracağı "katılımcı hükümete" Taliban'ı da dahil edebilme yönünde çaba gösteriyor. Taliban'ın ise bunu kabul etmediği belirtiliyor.

Doha Anlaşması ve ABD'nin çekilme süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşma kapsamında, ABD ülkedeki askerlerini çekmeye başladı.

2020 Haziran ayı ortasında ABD, Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600 civarına düşürdü.

Temmuz ortasında ise ABD, anlaşma kapsamında Hilmend, Uruzgan, Paktika ve Lağman vilayetlerinde bulunan toplam 5 büyük askeri üssü kapatmıştı.

15 Ocak tarihinde ABD Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e düşürdü.

Anlaşma imzalandığı dönemde ABD'nin ülkede yaklaşık 13 bin askeri bulunuyordu.

Anlaşmadaki hükümler

ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmada, ABD ülkeden 14 ay içerisinde çekileceğini taahhüt etmişti.

Bu kapsamda ABD'nin 2021 yılı Mayıs ayına kadar ülkeden çekilmesi gerekiyor.

Kaynak: Mepa News