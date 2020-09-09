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Taliban'ın üstlenmediği Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına bombalı saldırıda 10 ölü 15 yaralı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih'in araç konvoyuna yönelik başkent Kabil'de bombalı saldırı düzenlendi. Salih'in elinden yaralandığı saldırıda, 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Taliban'ın üstlenmediği Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına bombalı saldırıda 10 ölü 15 yaralı

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, saldırının Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in makam aracının, Kabil'in Taimani bölgesinden geçtiği sırada düzenlendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in elinden yaralandığı saldırıda, 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

Fotoğraf: AA

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih, başkent Kabil'de konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda elinden yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, bombalı saldırının, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in makam aracının Kabil'in Taimani bölgesinden geçtiği sırada gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda Salih'in elinden yaralandığını ifade eden Aryen, saldırıda ayrıca 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını belirtti.

Taliban, saldırıyı kendilerinin düzenlemediğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "saldırıda elinden yaralandığını ve böylesi saldırıların mücadelesine engel olamayacağını" kaydetti.

Fotoğraf: AA

Saldırının şiddetiyle çevredeki binaların camları kırılırken, olay yerine giden tüm caddelere trafiğe kapatıldı.

Fotoğraf: AA

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Fotoğraf: AA

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 11:22
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