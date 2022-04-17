Taliban, İran destekli bir merkezi kapattı

Afganistan İslam Emirliği yönetimi, İran destekli olduğu ifade edilen bir merkezi kapatma kararı aldı.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Şii Hazaralara ait "Tibyan" isimli merkez, başkent Kabil'deki son protesto gösterisinin ardından kapatıldı.

Merkezin başkanı Yar Muhammad Rahmeti ve diğer yöneticileri, geçtiğimiz gün Kabil'deki İran Büyükelçiliği önüne giderek İran'a destek gösterisi gerçekleştirmişti.

İran'ın son dönemde Afgan mültecilere yönelik saldırıları ülke genelinde protesto edilmiş, İran destekli bazı gruplar da buna karşı eylem tertip etmişti.

Eylem sonrasında Rahmeti ve bazı yöneticileri gözaltına alınan yapının kapatıldığı belirtildi.

Afganistan'da İslam Emirliği yönetiminin, İran'ın 1980'li yıllardan bugüne ülkede inşa ettiği etki ağlarını devre dışı bırakmak istediği ifade edliyordu.

Kaynak: Mepa News