Taliban Kabil'e girdi, Raşid Dostum kaçtı
Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığı aktarıldı.
Reuters'ın aktardığı habere göre Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı.
Taliban, Afganistan'da vilayet merkezlerini hızla ele geçirirken ABD askerleri Kabil'den tahliye işlemleri için harekete geçmişti. Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın ilerleyişinin başkent Kabil'e vardığını, militanların şehre girmeye başladığını duyurdu.
Reuters'ın aktardığına göre, Doha'da bulunan Taliban lideri, militanlardan Kabil'de şiddete başvurmamalarını, şehri terketmek isteyenlere güvenli geçiş sağlamalarını ve kadınları güvenli bölgelere yönlendirmelerini istedi.
Öte yandan Özbek komutan Raşid Dostum'un Mezar-ı Şerif'ten kaçtığı ifade edilirken, Taliban'ın Raşid Dostum'un sarayına girdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Taliban inside General Dostum’s house. pic.twitter.com/yVj1hu3gUd— BILAL SARWARY (@bsarwary) August 14, 2021