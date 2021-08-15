'Taliban, Kabil'i 72 saat ile 1 hafta arasında kuşatabilir'

CNN'in bir istihbarat değerlendirmesine dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, Taliban'ın Afganistan başkenti Kabil'i 72 saat ile 1 hafta arasındaki bir süreçte tamamen kuşatabileceğini belirtti.

Daha önce söz konusu süreleri aylarla ifade eden Amerikan yönetimi, bu süreci 72 saate kadar indirmiş oldu.

Öte yandan ABD ve diğer yabancı ülkelerin bazıları, başkent Kabil'deki büyükelçiliklerinin tahliyesine devam ediyor.

ABD Büyükelçiliği'nin, başkent Kabil'deki yerleşkesinde hassas döküman ve materyalleri yakarak ihma etmeye başladığı belirtiliyor.

Kaynak:Mepa News