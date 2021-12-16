"Taliban Kabil'i ele geçirmedi, ülkeye davet edildi"

Eski Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve diğer yetkililerin Afganistan’ı terk etmesine ve Taliban’ın Kabil’de yönetimi ele almasına giden süreci anlatan Karzai, Afganistan’da güç paylaşımı konusunda görüşmeler sürerken "Taliban’ın çoktan Kabil’e yaklaştığına ve başkenti ele geçireceğine" dair söylentilerin çıktığını, bunun üzerine görüşmelerin sürdüğü Katar ile temasa geçtiğini ve kendisine Taliban’ın Kabil’e giremeyeceğinin söylendiğini açıkladı.

14 Ağustos'ta kendisinin Gani ile görüştüğünü aktaran Karzai, bir yetki devri anlaşması konusunda müzakere ettiğini belirtmesine rağmen yetkililerin ülkeyi terk ettiğini söyledi.

"Hepsi gitmişti"

Eşref Gani’nin 15 Temmuz'da öğleden sonra ülkeden kaçtığının anlaşılmasının ardından Savunma Bakanı'nı, İçişleri Bakanı'nı ve Kabil Emniyet Müdürü'nü aradığını ancak kimseye ulaşamadığını kaydeden Karzai, "Başkentte hiçbir resmi görevli, polis şefi, kolordu komutanı yoktu. Hepsi gitmişti." ifadesini kullandı.

Karzai, Gani'nin kişisel koruma birimi başkan yardımcısının kendisini arayıp, Saray'a gelip başkanlığı devralmasını istediğini belirterek, bu teklifi reddettiğini aktardı.

Hamid Karzi, bu gelişmeler üzerine Afganistan’ın kaosa sürüklenmemesi, halkın korunması için Taliban’ın Kabil’e davet edildiğini savundu.

Karzai açıklamasında, “Barış konseyiyle o akşam ya da ertesi sabah Doha’ya gitmeyi ve anlaşmayı sonuçlandırmayı amaçlıyorduk ve Taliban liderleri de aynı şekilde Doha’da aynı amaç için bizi bekliyorlardı, buna inanıyorum.” dedi.

Taliban liderleriyle düzenli olarak görüşen Karzai, tüm dünyanın Taliban ile iletişime geçmesi gerektiğini de söyledi.

Afganistan’ta 40 yıldan fazla süredir savaş yaşandığını ve son 20 yılda Afganların hep acı çektiğini söyleyen Karzai, “Afganlar her tarafta kaybetti, Afgan ordusu acı çekti, Afgan polisi acı çekti, Taliban askerleri acı çekti.” diye konuştu.

Karzai, ülkede kadınların ve kız çocuklarının haklarının ihlal edildiği, sokağa tek başına çıkamadığı iddialarını ise yalanladı.