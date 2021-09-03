Taliban kabineyi cuma günü açıklayabilir

Taliban hükümet kurmaya yakın olduklarını açıkladı.

1996 ve 2001 yılları arasındaki sert yönetimlerinden daha yumuşak uygulamalar hayata geçireceğini duyuran Taliban liderleri, örgütü ülke yöneten bir güç haline dönüştürmeye çalışıyor.

AFP haber ajansına konuşan iki Taliban kaynağı cuma günü bir kabine açıklanabileceğini söyledi.

Çarşamba günü askeri geçit töreni düzenleyen Taliban 15 Ağustos'ta Kabil'in kontrolünü ele geçirdikten sonra devlet yönetimi ile ilgili sembolik bir adım atmış oldu.

Şimdi tüm gözler Taliban'ın iflasın eşiğine gelen ülke ekonomisi düzeltmeyi başaracak ve vadettikleri gibi ülkedeki farklı grupları da dahil eden bir hükümet kurup kuramayacağına çevrilmiş durumda.

Her ne kadar kabinede bir kadına yer verileceği söylentileri dolaşsa da BBC'ye konuşan Taliban'ın ilk iktidarındaki önde gelen isimlerden Şer Muhammed Abbas Stanikzai kadınların çalışmaya devam edebileceğini ama kabinede ya da üst düzey pozisyonlarda yer alamayacaklarını söyledi.

Diğer taraftan Herat şehrinde 50 civarında adın sokağa çıkarak kadınların çalışma hakkı ve yeni yönetimde söz sahibi olmamalarını protesto etti. Tarihi ipek yolu üzerinde kurulu İran sınırına yakın Herat şehri diğer şehirlere göre daha kozmopolitan olarak görülüyor.

Gösteriyi organize eden isimlerden Basira Tahiri AFP'ye verdiği demeçta Taliban'ın yeni hükümette kadınlara yer vermesini istedi.

Kaynak: Euronews