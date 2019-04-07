Taliban karakola saldırdı

Taliban milislerinin, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Kaşkari köyündeki polis karakoluna saldırması sonucu dört güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milislerin, Kaşkari köyündeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda dört güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini kaydeden Amani, beş güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

Amani, saldırının ardından çıkan çatışmada beş milisin öldürüldüğünü, altısının yaralandığını aktardı.

Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA