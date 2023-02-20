Taliban kararını verdi: Yabancı ülkelerin askeri üsleri ekonomik bölgeye çevrilecek

Taliban hükümetinin başbakan yardımcısı Molla Abdülgani Birader, pazar günkü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yabancı kuvvetlerden kalan askeri üslerin özel ekonomik bölgelere dönüştürülmesi amacıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın buralara kademeli şekilde el koymasına karar verildi.

Birader, bu doğrultuda önce başkent Kabil'deki ve ülkenin kuzeyinde yer alan Belh vilayetindeki üslerin dönüştürüleceğini belirtti.

Öte yandan Taliban yetkilisi, projeyle ilgili daha fazla detay açıklamadı.

Singapur'daki S. Rajaratnam Uluslararası Çalışmalar Okulu'ndan Muhammed Faysal Abdul Rahman, Birleşik Krallık kamu yayımcısı BBC'ye verdiği görüşte, "Taliban'ın daha iyi yönetim sergileyip yurtiçinde meşruiyet kazanabilmesi için kasasını güçlendirmesi lazım" dedi.

BBC'nin aktardığına göre Afganistan, aralarında doğalgaz, bakır ve nadir toprak elementlerinin yer aldığı yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde rezerve sahip.

Öte yandan bu kaynakların çoğunun, ABD ve NATO öncülüğünde 7 Ekim 2001'de başlayan ve 30 Ağustos 2021'de son bulan savaşın yarattığı yıkım nedeniyle etkili şekilde kullanılamadığına da dikkat çekildi.

ABD'nin çekilmesiyle Taliban önce Kabil'in daha sonra da tüm ülkenin kontrolünü ele geçirmişti.

Washington ise Taliban'ın ABD'deki 7 milyar dolarına el koymuştu. Bu miktar, Afganistan ekonomisinin yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl bu miktarın yarısının Afgan halkına insani yardım olarak aktarılacağını, diğer yarısının da 11 Eylül'de hayatını kaybedenlerin devam eden hukuki süreçleri ve tazminatları için kullanılacağını açıklamıştı.

Kaynak: Independent Türkçe