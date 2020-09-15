Taliban, kaymakamın evine saldırdı: 2 ölü

Taliban'ın, Afganistan'ın Logar vilayetinin Baraki Barak ilçesi Kaymakamı Ahmad Veyis Abdulrahimzey'in evine düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Logar Valiliği Sözcüsü Didar Lavang, basına yaptığı açıklamada, militanların, Baraki Barak ilçesi Kaymakamı Abdulrahimzey'in, Muhammed Aga ilçesindeki evine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda kaymakamın kardeşi ile bir korumasının öldüğünü ifade eden Lavang, bir diğer kardeşinin de yaralandığını belirtti.

Lavang, Taliban'ın saldırısı sırasında, Kaymakam Abdulrahimzey'in evinde bulunmadığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA