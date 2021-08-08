Taliban kritik öneme sahip vilayeti ele geçirdi

Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Tacikistan sınırında bulunan Kunduz vilayetini ele geçirdi.

Fransız Haber Ajansı (AFP), iki gündür yaşanan yoğun çatışmaların ardından Kunduz’un Taliban’ın eline geçtiğini duyurdu.

Savaş uçaklarının yoğun bombardıman desteğine rağmen Taliban’ın kent merkezine ulaştığını aktardı. Kent merkezinde ciddi bir kargaşa yaşandığı gelen haberler arasında.

Başkent Kabil’e 300 kilometre, Tacikistan sınırına 50 kilometre uzaklıktaki Kunduz kenti, ülkenin ticaret ağında önemli bir rol oynuyor.

Taliban militanları, dün ülkenin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrini ele geçirmişti.

Militanlar önceki gün de Afganistan'ın İran sınırındaki Nimruz vilayetinin merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Bu arada Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde ABD birliklerine ait B-52 bombardıman uçakları, ilerleyen Taliban mevzilerini bombaladığı bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, basına yaptığı açıklamada, ABD birliklerine ait B-52 bombardıman uçaklarının Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrindeki Taliban mevzilerini bombaladığını aktardı. Saldırıda 200'den fazla militanın öldürüldüğünü ifade eden Aman, Taliban'a ait çok sayıda silah ve mühimmatın da imha edildiğini belirtti.

Taliban, vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Güneyde Helmand, kuzeydoğuda Badahşan, Tahar, Kunduz ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban’ın şiddetli saldırıları altında.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80’den fazlasını kontrol ettiğini iddia ediyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD’nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

BM’ye göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybederken, Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.