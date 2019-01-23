Taliban lideri Molla Ömer'in oğlu öldürüldü iddiası

Afganistan'ın en güçlü silahlı grubu Taliban hareketinin kurucularından Peştun kökenli Muhammed Molla Ömer'ın en büyük oğlu Molla Yakub'un Pakistan'da öldürüldü iddia edildi.

İran IRNA haber ajansından geçilen habere göre Yakub, bilinmeyen kişiler tarafından öldürüldü. Saldırının Pakistan-Afganistan sınırındaki Hayber-Pahtunhva'da yapıldığı bildirildi..

Diğer bir kaynak ise, molla Yakub'un önce kaçırıdığı akabinde öldürüldüğü yönünde açıklama yaptı.

Taliban temsilcileri bu bilgi hakkında henüz yorum yapmadı.

Molla Yakub'un 2015 yılında da öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2019, 07:39