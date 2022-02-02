Taliban mensuplarına eğlence parkı yasağı

Afganistan'da Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter mesajında, Taliban mensuplarının lunaparklar gibi eğlence mekanlarına silahla, askeri üniformayla ve araçla girmesinin yasaklandığını duyurdu.

Ayrıca Taliban mensuplarının eğlence parklarında tüm kural ve düzene uymakla yükümlü olduğunun altı çizildi.