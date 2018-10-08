Taliban polise saldırdı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan kentinin Kuş Tepe ilçesine Taliban militanlarının saldırması sonucu güvenlik görevlisinin öldüğü açıklandı. Cüzcan Emniyet Amiri Kamaluddin Yaver, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kuş Tepe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını bildirdi.
Cüzcan Emniyet Amiri Yaver, 10 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade etti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 13 polisin öldüğü öne sürüldü.
Kırsalda etkinliğiyle bilinen Taliban’ın son dönemde şehir merkezlerine saldırılarını yoğunlaştırdığı görülüyor.
Kaynak: www.dunyabulteni.net